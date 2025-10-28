La Falda: "Peña Solidaria" para instalar paneles solares en el Hospital

La Falda. La Municipalidad de La Falda invitó a toda la comunidad a participar de una noche única de música, danza y solidaridad.

El jueves 20 de noviembre a las 20 h, el Auditorio Municipal Carlos Gardel será el punto de encuentro para disfrutar de una Gran Peña Solidaria, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la instalación de paneles solares en el Hospital Municipal de La Falda.

El evento contará con la participación de grupos musicales y de danza, sorteos, buffet y un sector especial para niños, creando un espacio familiar donde cada aporte suma a una causa importante para toda la ciudad.

Los asistentes abonarán un"Bono Contribución" de $5.000 (menores de 10 años ingresarán gratis).

Las entradas estarán a la venta a partir de la próxima semana, en la Secretaría de Turismo de La Falda y en diferentes puntos de venta que serán informados oportunamente en las redes oficiales del Municipio.

Este evento cuenta con el valioso acompañamiento de los municipios de Villa Giardino, Huerta Grande y Valle Hermoso, reafirmando el espíritu solidario y el trabajo conjunto en beneficio de la salud pública regional.

"Sumate, colabora y sé parte de esta gran iniciativa solidaria. Tu aporte hace posible un Hospital más sustentable y comprometido con el futuro", destacaron desde la organización.