La Policía de Córdoba impulsa el primer encuentro internacional sobre ciberdelito

En el Complejo Ferial Córdoba se lleva a cabo el 1° Congreso Internacional y Entrenamiento ForCIC “Córdoba Cibersegura 2025”, una iniciativa conjunta de la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El encuentro aborda el ciberdelito como una de las principales amenazas del presente y del futuro, con el objetivo de fortalecer la cooperación, la innovación tecnológica y la formación estratégica frente a los nuevos desafíos digitales.

La jornada cuenta con la participación del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe Federico Cisnero y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, además de especialistas nacionales e internacionales en ciberseguridad.

Durante el congreso se desarrollan capacitaciones y entrenamientos prácticos sobre delitos informáticos, inteligencia digital, investigación forense y estrategias de protección de datos, en un marco que busca consolidar a Córdoba como un referente regional en seguridad tecnológica.