Llaryora inauguró el segundo tramo de la avenida Padre Luchesse en Villa Allende

El gobernador Martín Llaryora inauguró este martes el segundo tramo de la duplicación de calzada de la avenida Padre Luchesse, en la ciudad de Villa Allende. Se trata de una obra estratégica para la movilidad del corredor de Sierras Chicas, que facilita la conexión entre Córdoba y las localidades del norte metropolitano.

El nuevo tramo habilitado comprende 1,6 kilómetros entre las rotondas de acceso a las urbanizaciones San Isidro y La Morada, y se suma a los dos kilómetros ya finalizados, que unen el distribuidor de la Ruta E-53 Autovía Córdoba–Río Ceballos con el retorno de acceso a barrio San Isidro.

“Es un compromiso asumido con los vecinos de Villa Allende que va a mejorar notablemente la circulación entre Córdoba y este sector de las Sierras Chicas”, destacó Llaryora durante la recorrida.

En esta etapa se ejecutó la duplicación de la calzada existente, la construcción de un cantero central elevado, la readecuación de intersecciones, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical, y la colocación de defensas metálicas.

Además, se instalaron 39 columnas de alumbrado público de 12 metros de altura y 78 luminarias LED en el cantero central, lo que mejora significativamente las condiciones de seguridad vial para automovilistas y peatones.

Un corredor estratégico para las Sierras Chicas

Durante el acto, Llaryora subrayó que la intervención “no solo mejora la conectividad de Villa Allende, sino que impulsa el desarrollo del sector productivo, facilitando el traslado de la producción y optimizando la circulación en una zona clave para las Sierras Chicas”.

Y agregó:

“Era una avenida muy angosta; con la duplicación de la calzada aumentamos la capacidad y la velocidad de circulación, gracias a una inversión significativa que mejora la calidad de vida de miles de familias”.

Cada kilómetro habilitado fortalece la integración entre Córdoba y las Sierras Chicas, favoreciendo el desarrollo regional, la movilidad cotidiana y el crecimiento económico del área metropolitana norte.

Por su parte, el intendente Pablo Cornet destacó que “esta avenida se usa en todo el corredor, tiene muchísimo tránsito, y con esta obra se mejora la calidad de vida de quienes vivimos en la zona”.

También recordó que Villa Allende y su entorno “crecieron más del 30% en los últimos años”, según datos del último censo.

El presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, añadió que “la conectividad tiene que ver con la vida diaria de los vecinos, con la producción, el turismo y, en definitiva, con el desarrollo económico y social”.

Una obra integral

La duplicación de la avenida Padre Luchesse, a cargo de Caminos de las Sierras, abarca una extensión total de 5,4 kilómetros entre la Autovía Córdoba–Río Ceballos y la intersección con la avenida Argentina.

El proyecto incluye además el ensanche de la calzada oeste de la Ruta E-53, en sentido hacia Córdoba, desde la avenida Luchesse hasta la estación de peaje, con el objetivo de aumentar la cantidad de carriles y reducir la congestión vehicular.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, y el secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, junto a autoridades de Caminos de las Sierras y vecinos de la zona.