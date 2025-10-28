Profesionales de Córdoba se capacitaron en comunicación y acompañamiento en procesos de donación

El Ente Córdoba de Ablación e Implante (ECODAIC) llevó adelante una jornada de formación profesional orientada a brindar herramientas y técnicas de comunicación en situaciones críticas dentro del ámbito hospitalario.

El encuentro abordó especialmente la comunicación en el final de la vida y en los procesos de donación de órganos y tejidos originados por el cese de funciones encefálicas o circulatorias.

La capacitación estuvo destinada a médicos, enfermeros, instrumentadores y otros profesionales que trabajan en áreas críticas de hospitales públicos y privados de la provincia, y que habitualmente mantienen contacto con las familias de potenciales donantes. En total participaron 70 profesionales de la salud.

Comunicación empática en contextos difíciles

La disertación estuvo a cargo del doctor Martín Torres, responsable de la capacitación interna del ECODAIC y coordinador del Comité de Docencia y Capacitación del organismo. Lo acompañaron Paula Colella, comunicadora del ECODAIC, y Mariel Giraudo, psicóloga del Hospital Arturo Illia.

El objetivo principal fue ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación con familiares de pacientes en situaciones de alta carga emocional, como el diagnóstico de muerte o el fallecimiento. La propuesta también apuntó a reducir el estrés del personal sanitario que enfrenta este tipo de contextos.

“Comunicar una mala noticia en el ámbito sanitario es una de las tareas más difíciles que enfrentan los equipos de salud, por las implicancias que tiene en la vida de las personas”, expresó Romina Quiroga, directora del ECODAIC.

En ese sentido, agregó:

“Esta tarea suele recaer en los equipos médicos, que muchas veces no han recibido formación específica para afrontarla. Por eso impulsamos este tipo de capacitaciones, que fortalecen la comunicación y el acompañamiento a las familias”.

Formación continua y trabajo en equipo

Quiroga destacó además que uno de los propósitos del ECODAIC es promover el compromiso de todos los hospitales y clínicas de la provincia con los procesos de procuración de órganos y tejidos, y que la formación continua y el conocimiento científico son claves para optimizar cada etapa del proceso.

Por su parte, el doctor Martín Torres subrayó la importancia de fortalecer la comunicación en salud:

“El desafío es que la comunicación esté más presente y activa, con conciencia sobre el peso de cada palabra o gesto en momentos tan delicados como un diagnóstico inesperado o el fallecimiento de una persona. La comunicación humanizada, basada en la empatía y el trabajo en equipo interdisciplinario, es esencial”.

Durante la jornada también se trató la necesidad de acompañar a las familias en el inicio del proceso de duelo, garantizando información clara, un diálogo respetuoso y contención emocional ante la pérdida de un ser querido.

Torres remarcó que estos profesionales, además de una gran vocación y sensibilidad, deben contar con formación rigurosa en comunicación, que contemple las necesidades familiares, las diversas cosmovisiones culturales y el respeto absoluto por la autonomía de cada decisión individual.

Un espacio para la reflexión y el aprendizaje compartido

El encuentro se realizó el pasado viernes en el Salón de Usos Múltiples del Laboratorio de Hemoderivados y contó con la participación de coordinadores de trasplante, fellows en procuración y miembros del equipo interdisciplinario del ECODAIC.

Con esta propuesta, el ECODAIC reafirma su compromiso con la formación continua de los equipos de salud, el fortalecimiento de la comunicación humanizada y la promoción de una cultura de donación basada en la empatía y el respeto.