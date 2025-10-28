Realizarán en La Cumbre una campaña gratuita de control prostático

La Cumbre. El próximo sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli de La Cumbre llevará adelante una campaña de la próstata destinada a hombres mayores de 40 años, con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades prostáticas.

Durante las dos jornadas, se realizarán extracciones de sangre y ecografías a partir de las 8:30 horas, con la posibilidad de solicitar turno previo comunicándose a los teléfonos 3548 630082 o 451100.

Desde el área de Salud del municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que buscan concientizar sobre el cuidado de la salud masculina, especialmente en torno al cáncer de próstata, una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas posibilidades de tratamiento exitoso.

La campaña forma parte de las políticas de prevención impulsadas por la Municipalidad de La Cumbre, que refuerza su compromiso con el bienestar y la atención integral de sus vecinos.