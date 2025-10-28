Villa Giardino: realizarán una audiencia pública sobre la gestión de residuos

Villa Giardino. El Concejo Deliberante de Villa Giardino invitó a la comunidad a participar de una Audiencia Pública en la que se tratará el Acuerdo de Convenio con la Cooperativa “Trabajo y Dignidad Limitada”, destinado al trabajo en el centro de transferencia de residuos sólidos urbanos (basural) de la localidad.

La convocatoria se realizará el jueves 30 de octubre a las 20:00 horas en el Cine Teatro Alejandro Giardino, ubicado en Domingo Micono 216.

Desde el cuerpo deliberativo destacaron la importancia de la participación vecinal en este tipo de instancias, que promueven la transparencia, el diálogo y la construcción colectiva de políticas públicas relacionadas con el cuidado del ambiente y la gestión de los residuos.

Además, se informó que la documentación relacionada con el tema estará disponible para su consulta en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, de 08:00 a 13:00 horas, para que los vecinos interesados puedan informarse antes de la audiencia.

Esta convocatoria representa una oportunidad para que los habitantes de Villa Giardino expresen sus opiniones y aportes sobre un proyecto que busca fortalecer el trabajo cooperativo y mejorar la gestión ambiental en la localidad.