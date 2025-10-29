Bialet Massé continúa la entrega del programa “Más Leche, Más Proteínas”

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé informó que entre el 27 y el 31 de octubre se realizará una nueva entrega del programa provincial “Más Leche, Más Proteínas”, destinado a acompañar la alimentación de lactantes y niños en edad escolar.

El operativo se lleva a cabo en el Centro de Salud Municipal, ubicado en la esquina de Del Viso y Rivera Indarte, en el horario de 7:00 a 20:00 horas.

El programa está dirigido a lactantes de 0 a 12 meses y a niños y niñas de 1 a 11 años que se encuentren cursando el nivel primario.

Para acceder al beneficio, los interesados deben tener CIDI Nivel 2 y completar la postulación en el “Formulario Único de Postulantes” disponible en la plataforma provincial.

Desde la gestión municipal recordaron que los beneficiarios deberán presentarse con DNI en mano para retirar los productos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Bialet Massé reafirma su compromiso con la nutrición infantil y el acompañamiento a las familias de la localidad, en el marco de las políticas impulsadas durante la Gestión 2023–2027.

