Buscan una familia adoptiva para una niña de 11 años en Córdoba

El Registro Único de Adopción (RUA) de la provincia de Córdoba abrió una convocatoria pública destinada a personas, familias o parejas que puedan ofrecer un entorno familiar afectivo, estable y de contención a una niña de 11 años.

La búsqueda fue solicitada por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Alta Gracia, a cargo del juez Claudio Guillermo Lasso, y está dirigida a quienes residan en cualquier punto de la provincia.

Según se informó, la niña es extrovertida, empática y sociable. Disfruta de las actividades lúdicas y artísticas, especialmente de bailar y dibujar, y tiene gran afinidad con los animales domésticos, en particular con los perros.

Actualmente cursa 5° grado del nivel primario, donde se desempeña favorablemente y participa con entusiasmo. Si bien requiere adaptaciones de acceso al contenido, se muestra motivada en el ámbito escolar y cuenta con acompañamiento psicopedagógico.

La niña mantiene un fuerte vínculo afectivo con sus dos hermanas, por lo que se considera esencial que el nuevo grupo familiar garantice la continuidad de ese lazo. También se deberá sostener su tratamiento psicoterapéutico y disponer de acompañamiento en valoraciones médicas y procedimientos complementarios.

El perfil buscado es el de una familia capaz de ofrecer un entorno amoroso, paciente y comprometido, que promueva su desarrollo integral y emocional.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web oficial del RUA, ingresando a rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias y seleccionando la convocatoria N.º 11/25.