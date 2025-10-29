Capilla del Monte: comienza un encuentro deportivo de excombatientes

Capilla del Monte. En el marco de los festejos por el 440° aniversario de Capilla del Monte, el municipio llevará adelante un Encuentro Deportivo de Veteranos y Familia, que se desarrollará entre hoy y el sábado 1 de noviembre con una amplia agenda de actividades culturales, institucionales y deportivas.

El evento comenzará hoy a las 19 horas con la presentación del libro “Diario de Malvinas: 77 días entre el miedo y el valor”, en la Sala Poeta Lugones, una propuesta que invita a la reflexión y al reconocimiento del valor de los excombatientes.

Mañana, desde las 10:30 horas, se realizará el Desfile Institucional por el 440° aniversario de Capilla del Monte, junto al Encuentro de Veteranos, en la Plaza San Martín. Luego, a las 13 horas, tendrá lugar el acto de Conmemoración oficial en el Balneario Calabalumba, donde se rendirá homenaje a la historia y a los protagonistas de la comunidad.

Las jornadas continuarán con competencias deportivas, programadas para el viernes 31 de octubre a las 9:30 en el Club Balumba, y el sábado 1 de noviembre a la misma hora en el predio de Alto Campo, fortaleciendo los lazos de camaradería y participación familiar.

Desde el Municipio de Capilla del Monte invitan a toda la comunidad a sumarse a estas actividades que combinan memoria, deporte y celebración, reafirmando el compromiso con la historia local y con los veteranos que defendieron la soberanía nacional.

Para más información o consultas, se encuentra disponible el contacto 3548-409368.

