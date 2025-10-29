La Cumbre: municipio instaló alarmas comunitarias en barrio Palermo

La Cumbre. En el marco de las acciones destinadas a reforzar la seguridad en distintas zonas de La Cumbre, el municipio instaló esta semana cuatro nuevas alarmas comunitarias en barrio Palermo, en la intersección de Félix Di Michelle y Vieytes, Saavedra y Castelli, Diaz Vélez entre Castelli y Vieytes y Felix Di Michelle y Castro Barros.

Con la instalación de estos equipos ya son 81 los colocados y en funcionamiento en distintos puntos de La Cumbre.

Todas estas acciones son parte de un plan integral de seguridad y han sido realizadas con fondos municipales. Los vecinos solo deben abonar el control que les permite alertar sobre situaciones de merodeo para prevención, robo o emergencia médica.