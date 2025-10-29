La Falda: inscriben para el curso de calidad en la atención al turista

La Falda. La Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Falda comunicó que se encuentra abierta la inscripción para participar del curso gratuito de calidad en la atención al cliente en Turismo.

El mismo está orientado a personas jóvenes y adultas que estén vinculadas a la atención del turista y sus necesidades, como guías de turismo, trabajadores de agencias de viajes, alojamientos y emprendimientos gastronómicos, así como personal de centros de información turística, y la comunidad en general con interés en la atención al turista.

Módulo 1: El nuevo turista: sus características y necesidades

Módulo 2: El factor humano en la atención al cliente

Módulo 3: Servicios de calidad a grupos y ética profesional

La modalidad es presencial y se desarrollará los jueves 6,13,20 de noviembre entre las 14.30 a 17h.

La duración del curso será de tres encuentros.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario (hasta el 5/11): https://forms.gle/2qiRXy9WuPBUeB6s8.

Para consultas e inscripciones dirigirse a Oficina de Empleo, Auditorio Carlos Gardel en Avda España 500- La Falda. Consultas, entre las 9 y las 13 horas o enviando mensaje al 3548-561477.

