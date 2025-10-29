La Justicia celebra 100 años con una muestra abierta en el Cabildo Histórico

En el marco de los 100 años del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Poder Judicial de Córdoba realizará la muestra “Justicia Cerca al servicio de tus derechos”, una propuesta que busca acercar las iniciativas judiciales a la comunidad y promover la participación ciudadana.

El evento se desarrollará el jueves 30 de octubre, de 9.30 a 13.30, en el Cabildo Histórico (Independencia 30, frente a Plaza San Martín), un espacio cedido por la Municipalidad de Córdoba.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los stands informativos de distintas áreas del Poder Judicial, entre ellas Atención Ciudadana, Derechos Humanos y Justicia, Jurados Populares y el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. También estarán presentes los programas Jueces en la Escuela, Referentes Judiciales Comunitarios, Facilitadores Judiciales y Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables (AJUV).

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa exhibirá tres de sus principales proyectos: Defensorías Públicas Móviles, Defensorías de Víctimas y la Unidad de Defensa de Víctimas.

La muestra incluirá intervenciones artísticas con la participación del elenco de la obra “12 hombres en pugna”, que recorrerá la plaza invitando al público a participar, y la actuación del grupo musical Cuarteto del Amor, que ofrecerá serenatas y canciones en formato callejero.

Todas las actividades serán transmitidas en vivo a través de un programa de streaming, producido por la Oficina de Comunicación del TSJ, y podrá verse en el canal oficial de YouTube de la Justicia de Córdoba.