Villa Giardino presentó actividades para jubilados y pensionados

Villa Giardino. El Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Giardino dio a conocer su grilla de actividades destinada a promover el bienestar, la recreación y la participación activa de las personas mayores de la localidad.

Desde la institución invitaron a jubilados y pensionados a acercarse a la sede ubicada en Ada Giono de Micono 584, donde se brinda información detallada sobre las diferentes propuestas y horarios disponibles.

El espacio busca fortalecer los lazos comunitarios mediante talleres, encuentros sociales, actividades culturales y recreativas, pensadas para fomentar la integración, el aprendizaje y una vida saludable en un entorno amigable y participativo.

Quienes deseen conocer más detalles o inscribirse en las actividades pueden hacerlo a través de WhatsApp al 3548 509092, o de manera presencial en la sede del Centro.

Con esta nueva agenda, el Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Giardino reafirma su compromiso con el acompañamiento a las personas mayores, ofreciendo un espacio de encuentro, contención y crecimiento personal.

