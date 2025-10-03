Actividades en el Centro de la Diversidad Cultural de Huerta Grande

Huerta Grande. Durante el mes de octubre 2025, el Centro de la Diversidad Cultural de Huerta Grande ofrecerá una variada grilla de talleres, cursos y actividades abiertas a toda la comunidad. Con opciones gratuitas y aranceladas, la propuesta busca brindar un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación para vecinos y vecinas de todas las edades.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes en distintos horarios, abarcando disciplinas artísticas, recreativas, formativas y de bienestar físico. Entre las opciones se destacan talleres de mosaiquismo, tejido, telar, bordado, crochet, pintura, folclore y tango, así como espacios de panadería y pastelería, informática, oratoria y apoyo escolar.

La grilla también incluye propuestas vinculadas a la salud y el movimiento, como yoga, taichí, kung fu, gimnasia funcional, running, gimnasia rítmica y terapias alternativas, además de talleres específicos para niños, adolescentes y adultos en idiomas e informática.

Desde el municipio señalaron que el objetivo del programa es “promover la diversidad cultural, el desarrollo personal y la integración comunitaria, ofreciendo espacios accesibles para el aprendizaje y la recreación”.

Las actividades se dictarán en la sede del Centro de la Diversidad Cultural y están abiertas a toda la comunidad de Huerta Grande y localidades cercanas. Los interesados pueden consultar por cupos, aranceles y requisitos de inscripción en las oficinas municipales.

Con esta iniciativa, Huerta Grande reafirma su compromiso con la cultura, la educación y el encuentro comunitario, consolidando un espacio plural que se adapta a las necesidades e intereses de sus habitantes.