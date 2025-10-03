APROSS ofrece estudios gratuitos de prevención del cáncer de mama

En el marco de la campaña Córdoba Rosa, impulsada por la Ley Provincial 10.503, la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) se suma este año con una propuesta concreta: brindar mamografías, ecografías mamarias y consultas ginecológicas gratuitas a mujeres afiliadas mayores de 40 años, sin necesidad de coseguro ni prescripción médica.

El programa busca fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, clave para mejorar las posibilidades de tratamiento exitoso y preservar la salud de las cordobesas.

Los estudios podrán realizarse en cualquiera de las instituciones prestadoras adheridas en la ciudad de Córdoba y en todo el interior provincial. Además, APROSS recomendó a las afiliadas completar el circuito con una consulta ginecológica que permita interpretar los resultados y realizar un control integral de salud.

Cómo acceder al beneficio

Las afiliadas solo deben elegir la institución más cercana a su domicilio, consultar la cartilla de prestadores y solicitar un turno.

Los mamógrafos móviles de APROSS también recorren el interior provincial, acercando los estudios gratuitos a localidades como Sampacho, Del Campillo, Serrano, La Cesira, Huinca Renancó, Almafuerte, Villa del Dique, Tancacha y Hernando. En octubre se suman paradas en Villa Huidobro y Villa de Soto, donde además de mamografías, el camión sanitario ofrece atenciones en pediatría, clínica médica, odontología y controles ginecológicos.

De esta manera, APROSS refuerza su compromiso con la salud preventiva y con el acceso equitativo a los estudios esenciales para cuidar a las mujeres de toda la provincia.