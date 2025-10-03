Reconocimiento nacional a la ciencia cordobesa

Córdoba: cuatro investigadores de FAMAF y el Observatorio premiados por la Academia de Ciencias

Las distinciones 2025 en Matemática, Física y Astronomía destacaron tanto a jóvenes científicas como a referentes consagrados.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
viernes, 3 de octubre de 2025 · 19:22

La Academia Nacional de Ciencias distinguió con los Premios Estímulo y Consagración 2025 a cuatro investigadores formados en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba y en el Observatorio Astronómico de Córdoba.

En Matemática fue premiada la Dra. Romina Arroyo, actual vicedecana de FAMAF; en Física, la Dra. Silvina Limandri; y en Astronomía, el Dr. Facundo Rodríguez, director de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico.

Por su parte, el Premio Consagración en Astronomía recayó en la Dra. Mercedes Gómez, directora del Observatorio Astronómico de Córdoba, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones a la disciplina.

Con estas distinciones, FAMAF y el Observatorio lograron presencia en todas las categorías, reafirmando la solidez y el alto nivel de la investigación que se desarrolla en estas instituciones.

Comentarios