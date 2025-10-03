Está en marcha la 93° edición de San Francisco Expone

La ciudad de San Francisco abrió hoy sus puertas a una nueva edición de la tradicional Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, organizada por la Sociedad Rural.

La muestra, que ya alcanza sus 93 años de historia, reúne a productores, emprendedores, empresas y entidades públicas en un espacio que combina negocios, innovación y propuestas para toda la familia. La exposición se desarrolla hasta el domingo en el predio de la entidad rural.

En representación del Gobierno de Córdoba, el ministro de Bioagroindustria de la Provincia, Sergio Busso, encabezó el acto inaugural.

“San Francisco Expone, al igual que todas las muestras rurales, es una fiesta y una oportunidad de acercamiento entre la ciudad y el campo. En Córdoba, la articulación público-privada fluye naturalmente, y esa es la mejor forma de seguir creciendo”, señaló.

El Gobierno de Córdoba participa con un stand institucional que reúne a diez expositores del programa “CBA Vidriera Productiva”, que ofrecen desde quesos libres de gluten y sin lactosa, hasta vinos caseros, miel, yerba gourmet y snacks saludables.

Puntualmente, del rubro agroalimentario están presentes:

Don Celestino (Las Varillas) con dulce de leche clásico y repostero.

Cooperativa Apícola de Ansenuza (Balnearia) con productos y subproductos relacionados con la apicultura. Vinos San Giovanni (Brinkmann) con vinos tintos caseros y especializados.

Aroma de Campo (Mendiolaza) con su yerba mate gourmet.

Lombarde (Villa María) con quesos blandos, semiduros, hilados y duros libres de gluten y sin lactosa.

Teodoro con dulce de leche y manteca y Tostonxitos Snacks (Córdoba Capital) con snack tropical de plátano verde – Libre de gluten – 100% vegetal.

En tanto, del rubro agroindustrial están presentes Gallara Premoldeados (Córdoba Capital), Bombas Bol (La Francia) y el Laboratorio de Suelos de Balnearia.

También el Banco de Córdoba (Bancor) tiene un espacio en el cual brinda información sobre las líneas de financiamiento destinadas para el sector.

Además, el stand de Córdoba cuenta con la participación de los reconocidos chefs Andrés Chaijale y Julián Espinosa, donde se podrá realizar una degustación de diferentes productos cordobeses para que los visitantes conozcan y disfruten de la gastronomía local.