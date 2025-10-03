Inclusión en la Legislatura: comenzó el curso de lengua de señas

En la sede de la Legislatura Histórica de Córdoba se dio inicio al primer módulo del curso de Lengua de Señas Argentina, organizado por el Instituto de Capacitación Legislativa (ICL). La propuesta forma parte del Programa de Formación Continua, con el objetivo de promover la inclusión y la accesibilidad en los ámbitos institucionales.

La capacitación está a cargo de la profesora Paula Fagnona, docente sorda especializada, y contará con la participación de 15 asistentes, quienes fueron elegidos entre más de 60 aspirantes preinscriptos.

En la apertura, acompañaron el inicio de la formación el director de Capacitación y Extensión Legislativa, Martín Álvarez, y el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Legislativos, Humberto Quevedo.

De esta manera, la Legislatura cordobesa avanza en acciones que buscan fortalecer la comunicación inclusiva y abrir espacios de aprendizaje vinculados a los derechos y la integración de la comunidad sorda.