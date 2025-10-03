La Comuna de Cuesta Blanca donó una computadora a la Subcomisaría de Icho Cruz

Cuesta Blanca. En la mañana de este viernes, la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, realizó la entrega de una computadora completa —CPU, monitor, teclado, mouse y demás accesorios— destinada a la Subcomisaría de Icho Cruz.

La acción se enmarca en un esfuerzo exclusivo de la Comuna, que busca reforzar las herramientas disponibles para quienes tienen la misión de garantizar la seguridad en las localidades del sur de Punilla.

La entrega fue destacada como un aporte concreto para mejorar las condiciones de trabajo de la fuerza policial y optimizar las tareas de prevención en la región.

