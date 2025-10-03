La Cumbre: donaron caños de escape al Taller de Herrería Municipal

La Cumbre. El juzgado de Faltas de la localidad de La Cumbre secuestró -en el marco de una serie de operativos realizados en la vía pública-, 22 caños de escape que no cumplían con la normativa vigente, establecida en el artículo 132 y 132 bis del Código de Faltas Municipal, que prohíbe el uso de caños de escape libres o no reglamentarios.

Dichos elementos fueron incautados y entregados a los alumnos del Taller de Herrería de la Escuela Municipal de Oficios, quienes podrán utilizarlos en prácticas y actividades formativas del curso de soldadura, sin posibilidad de enajenación o destrucción.

