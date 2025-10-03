La Cumbre: donaron caños de escape al Taller de Herrería Municipal

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
viernes, 3 de octubre de 2025 · 00:08

La Cumbre. El juzgado de Faltas de la localidad de La Cumbre secuestró -en el marco de una serie de operativos realizados en la vía pública-, 22 caños de escape que no cumplían con la normativa vigente, establecida en el artículo 132 y 132 bis del Código de  Faltas Municipal, que prohíbe el uso de caños de escape libres o no reglamentarios.
Dichos elementos fueron incautados y entregados a los alumnos del Taller de Herrería de la Escuela Municipal de Oficios, quienes podrán utilizarlos en prácticas y actividades formativas del curso de soldadura, sin posibilidad de enajenación o destrucción.
 

Galería de fotos

Más de
La Cumbre Caños de escape

Comentarios