La Falda: estudiantes de la UNC realizarán un relevamiento de la ciudad

La Falda. El pasado miércoles se firmó un Acta Acuerdo entre el municipio de La Falda y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, para la realización de prácticas asistidas con estudiantes de dicha facultad.

Es una iniciativa del Programa de Identidad y Patrimonio Local de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad, para avanzar en el relevamiento general de la ciudad, que permitirá identificar y realizar el listado de bienes patrimoniales de la localidad.

Estuvieron presentes el intendente de La Falda Javier Dieminger, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local y la directora de Cultura y Educación por la Municipalidad, y el decano Arturo Maristany y la coordinadora de Inserción Socio-Productiva Tristana Barseghian por la UNC.

"Este es un acuerdo que da inicio a un vínculo virtuoso con la Universidad, que permitirá diseñar y fortalecer estrategias para el crecimiento ordenado de nuestra ciudad”, destacó Dieminger.