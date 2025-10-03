Los Cocos celebra sus Fiestas Patronales con una gran peña

Los Cocos. Hoy viernes 3 de octubre, la comunidad de Los Cocos vivirá una jornada de celebración y encuentro en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Santa Teresita, con una gran peña popular que se realizará en el Club Atlético Los Cocos a partir de las 13 horas.

El evento contará con la presentación de reconocidos grupos musicales como Aymara, Impacto 22 y Llankay, que le pondrán ritmo y color a la tarde con un repertorio variado de folklore y música popular.

Además, participarán los ballets “Huellas Ancestrales” y “Raíces de mi Tierra”, que sumarán la danza tradicional al festejo, revalorizando la identidad cultural de la región.

La organización estará acompañada por instituciones locales que tendrán a su cargo el buffet, ofreciendo a los presentes comidas y bebidas típicas para disfrutar durante la celebración.

Desde la Municipalidad de Los Cocos, organizadora del evento, destacaron que la entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos y turistas a sumarse a esta propuesta que combina fe, tradición y cultura popular.

Con música, danza y un clima de encuentro comunitario, la gran peña patronal promete convertirse en un espacio de celebración y pertenencia para todos los asistentes.