Valle Hermoso prepara el "Segundo Campamento Espacial de la República Argentina"

Valle Hermoso. La localidad de Valle Hermoso recibió ayer la visita del Mayor Maximiliano Arias de la IV Brigada Aerotransportada del Ejército Argentino Compañía de Ingenieros Paracaidistas 4, que brindará infraestructura para el evento a realizarse el 6 y 7 de noviembre en el Complejo Vaquerías.

El intendente Daniel Spadoni junto al coordinador del Distrito Tecnológico Luciano Lussello, al secretario de Obras Públicas Hugo Suárez, el coordinador de Defensa Civil Martín Rodriguez y el administrador de Vaquerías Eduardo Moreau, acompañaron en la recorrida por el predio.

El Ejército aportará carpas y catres para el desarrollo del campamento, como así también una carpa comedor.

La segunda edición de este evento se realizará en conjunto entre la Municipalidad de Valle Hermoso, Punilla Valley y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

