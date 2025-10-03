Villa Giardino lanza una nueva campaña gratuita de papanicolau

Villa Giardino. El próximo 8 de octubre de 2025 se llevará adelante una nueva Campaña de Papanicolau, organizada por la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Villa Giardino. La iniciativa se desarrollará en el Dispensario “Macario Amuchastegui” de barrio La Higuerita y tiene como objetivo promover la prevención y la detección temprana del cáncer de cuello uterino.

El estudio de papanicolau, conocido como PAP, es un control sencillo y rápido que permite identificar a tiempo posibles lesiones o anomalías en el cuello del útero. Realizarlo de manera periódica es fundamental para la salud integral de las mujeres y personas con útero, ya que contribuye a reducir los índices de mortalidad por esta enfermedad.

Desde el municipio destacaron la importancia de la campaña como parte de las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud, invitando a la comunidad a participar de la jornada.

Quienes deseen obtener un turno o recibir información sobre la preparación previa al estudio pueden comunicarse al 03548 491699.

Con esta iniciativa, Villa Giardino refuerza su compromiso con la salud pública, acercando a la comunidad servicios gratuitos y accesibles que promueven la prevención y el cuidado.