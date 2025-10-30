Capilla del Monte celebra 440 años con un gran festejo popular
Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte se prepara para vivir hoy una jornada especial en el marco de su 440° aniversario, una fecha que invita a celebrar la historia, la cultura y la identidad de uno de los destinos más emblemáticos del Valle de Punilla.
Este jueves 30 de octubre, las actividades comenzarán a las 11:00 horas con un Desfile de Héroes de Malvinas, que contará con la participación de excombatientes de todo el país e instituciones locales. El evento tendrá lugar en la tradicional Plaza San Martín, epicentro de la vida cívica y cultural de la localidad.
Luego, desde las 12:30 horas, la celebración continuará con una gran peña folklórica en el Balneario Calabalumba, donde se presentarán artistas locales y regionales. Entre ellos estarán Banda Extremo, Lourdes Laciár, Andrés Teruel, La Serrana Folklórica, Pedro Quinteros y Cachu, además de los talleres de danzas y folklore de la ciudad: San Antonio, El Capillense y el Taller de danzas folklóricas.
Desde el Municipio de Capilla del Monte invitan a vecinos y visitantes a sumarse a esta fiesta popular, que rinde homenaje a más de cuatro siglos de historia y al espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad.
“Capilla del Monte celebra 440 años de historia”, un encuentro para compartir tradiciones, música y orgullo local.