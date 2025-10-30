Córdoba: la Defensoría del Pueblo asistirá a quienes perdieron su pensión por invalidez

Luego de un fallo judicial de alcance nacional, se dispuso la reactivación del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a los beneficiarios que habían sido suspendidos durante las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba anunció que brindará acompañamiento y asesoramiento gratuito a todas las personas afectadas, tanto a quienes figuren en la nómina oficial publicada el 27 de octubre, como a quienes no estén incluidas en ella.

Los interesados podrán consultar el estado de su pensión o iniciar un expediente para su incorporación a un amparo colectivo, con el fin de gestionar la restitución del beneficio suspendido.

La atención se realiza en la sede de la Defensoría, Deán Funes 352, de lunes a viernes de 8 a 18, o a través del 0800-777-0337 y WhatsApp 351-5331770 en los mismos días y horarios.

Desde la institución señalaron que muchas suspensiones se produjeron por factores ajenos a los requisitos legales, lo que afectó a miles de beneficiarios en todo el país que vieron interrumpido un ingreso esencial.

La Resolución N.º 13901/2025 de ANDIS, dictada en cumplimiento del fallo judicial, ordena reactivar las pensiones suspendidas, instruye a la ANSES a liquidar los haberes retenidos y dispone la suspensión de nuevas auditorías hasta que la Justicia emita una resolución definitiva.