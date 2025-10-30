Gobierno de Córdoba licitó la ampliación del sistema de saneamiento de Cruz del Eje

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la obra de Refuncionalización y Actualización de las Obras Básicas de Saneamiento en la ciudad de Cruz del Eje. Con un presupuesto oficial de 9.922.979.264,15 pesos, el proyecto apunta a ampliar la cobertura del sistema cloacal y optimizar el servicio de agua potable para más de 34.500 habitantes.

Durante el acto de apertura de ofertas, el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló, señaló: “Esta importante obra fue anunciada por el Gobernador Martín Llaryora y este es el primer paso, abrir los sobres de ofertas para que pronto empiecen los trabajos”.

Entre las principales intervenciones se incluyen:

Planta depuradora “El Pantanillo”: puesta en valor, ampliación con nuevas unidades de tratamiento, modernización de equipos y aprovechamiento eléctrico de los gases generados en el proceso de digestión de lodos.

Planta potabilizadora: actualización mediante el sistema “Scada” para automatización de procesos, incorporación de nuevas tecnologías de dosificación y reacondicionamiento de la infraestructura existente.

Nuevo colector cloacal para el Complejo Penitenciario, garantizando un transporte seguro de efluentes.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales y locales, entre ellos el Ing. José Chicala, subsecretario de Infraestructura de Saneamiento; Gonzalo Plencovich, Vocal de la APRHI; Alejandro Ruiz, director del Centro Cívico de Cruz del Eje; Pablo Barrionuevo, secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente local; Diego Tissera Demarchi, secretario de Coordinación de la Provincia; Luciano Vrancic, presidente de la Comunidad Regional Cruz del Eje, y Lucía Verónica Pucheta, de la ACIF, entre otros.

Se presentaron cuatro oferentes para la ejecución de la obra, que se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial (PIT), destinado a fortalecer las regiones del norte y sur-sur de Córdoba mediante inversiones estratégicas en infraestructura y espacios de diálogo con los habitantes.

El proyecto de Cruz del Eje representa un paso clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos, garantizando servicios de saneamiento más eficientes, seguros y modernos.