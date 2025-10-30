Huerta Grande capacita a vecinos con el programa “Ojos en Alerta”

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande sigue avanzando en la implementación del programa “Ojos en Alerta”, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad comunitaria mediante la participación activa de los vecinos.

En esta oportunidad, se anunciaron dos nuevas capacitaciones abiertas a toda la comunidad. La primera se realizará el martes 5 de noviembre a las 18:00 horas en la Proveeduría del Balneario, ubicada en el Barrio El Balneario. La segunda tendrá lugar el viernes 8 de noviembre a las 19:00 horas en la intersección de Belgrano y Fausto, en el Barrio El Chañar.

El programa “Ojos en Alerta” tiene como objetivo principal promover la colaboración ciudadana en la prevención del delito y situaciones de emergencia. A través de la capacitación, los vecinos aprenden cómo actuar y comunicarse de manera rápida y efectiva con las autoridades ante hechos sospechosos o situaciones de riesgo.

Desde el municipio invitan a todos los vecinos a participar de estas instancias de formación, destacando que la seguridad es una construcción colectiva.

“¡Sumate y sé parte del cambio!”, es el mensaje que acompaña la convocatoria impulsada por la Municipalidad de Huerta Grande.