Jesús María: dictarán conferencia sobre "Güemes, soldado de Mayo"

Jesús María. El próximo jueves 6 de noviembre en el casco de la Estancia Jesuítica de Jesús María, se brindará una conferencia titulada: "Güemes, soldado de Mayo. Suipacha: tema tabú de la historiografía del Río de la Plata".

La misma será dictada por Martín Miguel Güemes Arruabarrena, presidente del Instituto Güemesiano de Salta.

La misma comenzará a las 19 hs y la entrada será libre y gratuita.

Inscripciones en el siguiente link: https://forms.gle/h6NhePJecWB3z4Tx7