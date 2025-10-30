La Falda: entregaron certificados de la Diplomatura de Guardias Locales

jueves, 30 de octubre de 2025 · 02:26

La Falda. El pasado martes en la Sala de la Democracia de la Municipalidad de La Falda se realizó la entrega de certificados de la Diplomatura de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, dictada por la Universidad de Villa María en el marco de la Ley de Seguridad Pública N° 10.954.
Los cuerpos locales de la Guardia Urbana tienen como misión acompañar a la comunidad a partir de un trabajo eminentemente preventivo y disuasivo, siempre de manera auxiliar con respecto a la Policía de Córdoba, y a sus distintas unidades especiales.
Acompañaron la entrega el intendente Javier Dieminger, el secretario de Gobierno Gonzalo Murúa y el coordinador de Ojos en Alerta Eduardo Romero.
"Felicitamos a los flamantes Guardias Locales de nuestra ciudad", destacó el Dieminger.
 

