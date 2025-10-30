La Falda: entregaron certificados de la Diplomatura de Guardias Locales

La Falda. El pasado martes en la Sala de la Democracia de la Municipalidad de La Falda se realizó la entrega de certificados de la Diplomatura de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, dictada por la Universidad de Villa María en el marco de la Ley de Seguridad Pública N° 10.954.

Los cuerpos locales de la Guardia Urbana tienen como misión acompañar a la comunidad a partir de un trabajo eminentemente preventivo y disuasivo, siempre de manera auxiliar con respecto a la Policía de Córdoba, y a sus distintas unidades especiales.

Acompañaron la entrega el intendente Javier Dieminger, el secretario de Gobierno Gonzalo Murúa y el coordinador de Ojos en Alerta Eduardo Romero.

"Felicitamos a los flamantes Guardias Locales de nuestra ciudad", destacó el Dieminger.

