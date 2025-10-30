Llaryora inauguró un nuevo polideportivo en barrio 16 de Noviembre

El gobernador Martín Llaryora encabezó la inauguración del nuevo polideportivo de barrio 16 de Noviembre, en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba. Se trata del espacio número 73 concluido en la Capital dentro del programa provincial que prevé la construcción de 220 polideportivos en todo el territorio cordobés.

Durante el acto, Llaryora destacó la importancia de continuar con obras en el contexto actual: “En este momento que estamos en recesión, poder avanzar en obras es muy importante”, expresó. Agradeció también a la Municipalidad y al centro vecinal por su acompañamiento, subrayando que “si ustedes no nos hubieran apoyado, hoy no podríamos estar desarrollando todas estas acciones”.

La obra demandó una inversión provincial de 500 millones de pesos y se construyó sobre terrenos municipales. El nuevo polideportivo cuenta con un playón cubierto de 600 m², una estructura metálica con paneles de chapa galvanizada y un módulo habitacional de 65,60 m² que incluye oficina, salón de usos múltiples, tres baños y un depósito.

“Ustedes saben que no es lo mismo un barrio con infraestructura que un barrio sin ella. Lo que creen que es igual es porque hace muchos años que viven con todas las comodidades”, remarcó el mandatario durante su discurso.

El espacio fue equipado con juegos infantiles —entre ellos hamacas, toboganes, calesita integradora y pórtico triple—, además de arcos de fútbol, aros de básquet, columnas para vóley, bancos, mesas de hormigón y cestos de basura.

El programa provincial ya cuenta con 137 polideportivos inaugurados, 31 finalizados y 52 en ejecución, con el objetivo de fortalecer el encuentro, el deporte y la convivencia comunitaria en cada barrio.