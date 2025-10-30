Presentaron en Capilla del Monte el libro Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor

En el marco de las celebraciones por los 440 años del origen poblacional de Capilla del Monte, el Municipio y la Agrupación de Veteranos de Malvinas organizaron un conversatorio y la presentación del libro Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor, escrito por el veterano Jorge Alberto Racca.

Durante el encuentro, el intendente Fabricio Díaz recordó que la iniciativa surgió tras una charla con los veteranos, donde coincidieron en la necesidad de rendir homenaje a los héroes de la guerra en una fecha tan significativa para la localidad. “Es importante mantener viva la llama de la causa Malvinas, no solo para Capilla del Monte, sino para toda la Argentina”, expresó.

Jorge Racca, autor del libro, relató que la obra nació a partir de un diario que comenzó a escribir cuando tenía apenas 18 años, en pleno conflicto bélico. “Cuando subimos al avión, un superior nos dijo: ‘Aprovechen a escribir lo que van a vivir para que sus hijos y nietos conozcan esta página de la historia’”, recordó emocionado.

El intendente destacó además el orgullo de recibir a los veteranos en la ciudad, que este fin de semana participarán de sus olimpíadas y del desfile institucional del Día de Capilla.

Del evento participaron el equipo ejecutivo municipal, concejales, instituciones educativas y distintas agrupaciones de veteranos, junto a vecinos que se acercaron a rendir homenaje a los excombatientes y a los caídos en las Islas.