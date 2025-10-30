Presentaron un convenio para investigar y prevenir delitos digitales

Durante la apertura del 1° Congreso Internacional y Entrenamiento ForCIC “Córdoba Cibersegura 2025”, la Policía de Córdoba, junto al Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, anunciaron la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional destinado a reforzar el trabajo conjunto frente al delito informático.

El acuerdo promueve la formación especializada, la cooperación entre organismos públicos y privados, y el intercambio de información entre el ámbito académico, las entidades financieras y las empresas tecnológicas.

Con esta iniciativa, Córdoba busca consolidarse como una provincia pionera en la prevención e investigación de amenazas digitales, impulsando políticas innovadoras y redes de trabajo coordinadas en materia de ciberseguridad.