Vacunarán contra el dengue a jóvenes de 18 a 24 años

Córdoba. A partir del 1° de noviembre, se ampliará la campaña de vacunación a jóvenes de entre 18 y 24 años, en los departamentos priorizados del territorio provincial.

La iniciativa, que comenzó en octubre con la vacunación del grupo de 15 a 17 años, se expande ahora a un rango etario más amplio con el objetivo de incrementar la cobertura y prevenir brotes ante la llegada de la temporada estival.

Los departamentos incluidos en esta nueva etapa son: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Desde la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial se recordó que la vacunación es gratuita y se realiza en los vacunatorios habilitados de cada localidad.

Las autoridades sanitarias instan a la población comprendida en el grupo de edad priorizado a acercarse a los centros de salud y participar de la campaña, subrayando la importancia de la prevención como herramienta clave frente al avance del dengue en la región.

