Valle Hermoso fortalece vínculos para construir una agenda ambiental

Valle Hermoso. El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, participó junto a funcionarios municipales de una jornada de trabajo interinstitucional en la Reserva Vaquerías, junto a representantes de Áreas Naturales Protegidas de la región y equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

Se contó con la presencia del subsecretario de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la Provincia Carlos Guzmán y el director General de Ordenamiento Territorial, Pablo Riveros.

Este encuentro busca fortalecer la cooperación entre gobiernos y actores territoriales, construyendo una agenda ambiental compartida para enfrentar los desafíos que atraviesan nuestras áreas de conservación, los ecosistemas serranos y las comunidades locales.

