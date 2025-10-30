Villa del Rosario cuenta con su primer crematorio de mascotas

Villa del Rosario cuenta con su primer crematorio de mascotasLa Cooperativa Coovilros presentó el primer crematorio de mascotas en Villa del Rosario, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Villa María y su carrera de Medicina Veterinaria.
Esta mañana se inauguró en Villa del Rosario el primer crematorio de mascotas de la zona, un servicio pionero impulsado por la Cooperativa Coovilros Ltda., que ofrecerá una alternativa responsable y respetuosa para la disposición final de animales domésticos.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María (#BásicasUNVM), que firmó un convenio para que los estudiantes y docentes de la carrera de Medicina Veterinaria puedan utilizar el servicio con fines académicos y profesionales.
Desde la UNVM destacaron que este proyecto no solo amplía las opciones para los vecinos de Villa del Rosario y localidades cercanas, sino que también fortalece los vínculos entre la universidad y las instituciones cooperativas del territorio.
El nuevo crematorio representa un paso importante hacia una gestión más humana y ambientalmente responsable del cuidado animal, promoviendo conciencia sobre el valor del respeto en cada etapa de la vida de las mascotas.