Córdoba realizó 18 cirugías en vivo durante la III Jornada de cirugía mamaria

En el marco del Programa Córdoba Rosa, culminó la III Jornada de Capacitación sobre Cirugía Mamaria Oncológica y Reconstructiva, un encuentro que reunió a más de 250 profesionales de la salud y se desarrolló por tercer año consecutivo en el Nuevo Hospital San Roque.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Unidad de Mama “Polo Sanitario Oncológico Mamario Córdoba” y la Fundación Mission Plásticos de Estados Unidos, con el objetivo de actualizar conocimientos clínico-quirúrgicos y ofrecer entrenamiento práctico en técnicas oncológicas y reconstructivas.

Durante las jornadas se realizaron 18 cirugías en vivo, clases teóricas, análisis de casos clínicos y transmisión en alta definición de intervenciones quirúrgicas, que fueron seguidas tanto por profesionales locales como por especialistas internacionales conectados de manera virtual.

El coordinador general de la Unidad de Mama, Andrés del Castillo, destacó que “este año tuvo una particularidad especial, porque se abordaron técnicas muy modernas en cirugía oncológica, mamaria, reconstructiva y oncoplástica, con colegas de Estados Unidos que están a la vanguardia en la optimización de las intervenciones”.

Todas las operaciones se desarrollaron con éxito y las 18 pacientes fueron dadas de alta a las 24 horas, sin registrar eventos adversos.

La jornada contó con el acompañamiento del Círculo Médico de Córdoba, el Consejo de Médicos de la Provincia, la Sociedad de Patología Mamaria, la Sociedad de Patología y Citopatología, la Secretaría de Graduados, la Sociedad Argentina de Mastología, la Asociación Argentina de Oncólogos Clínicos y la Federación Latinoamericana de Mastología.

Este espacio de formación continúa posicionando a Córdoba como un referente regional en cirugía mamaria integral, combinando la experiencia local con la cooperación internacional para mejorar la atención y la calidad de vida de las pacientes.