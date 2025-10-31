Eximen de tareas nocturnas a empleadas embarazadas del Ministerio Público Fiscal

La Fiscalía General de la Provincia dispuso un nuevo beneficio con alcance general y carácter optativo para las agentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) que atraviesen etapas de gestación o lactancia.

La resolución establece que las trabajadoras que se encuentren a partir de la semana 13 de embarazo, así como aquellas que se hallen dentro del período de lactancia previsto en el artículo 35 del Reglamento de Administración de Personal (R.A.L.), quedarán eximidas de prestar servicios presenciales entre las 00:00 y las 07:00 horas.

Para acogerse a esta disposición, la agente deberá presentar una solicitud expresa y confidencial ante su superior jerárquico, acompañada por la certificación médica correspondiente. Luego, el pedido será remitido al Departamento de Recursos Humanos del MPF para su tramitación.

La medida busca proteger la salud integral de las trabajadoras y de sus hijos, garantizando condiciones laborales adecuadas durante el embarazo y la lactancia, sin afectar el normal funcionamiento del servicio judicial.