Las colectas de sangre segura continúan en noviembre en toda la provincia

El Departamento Provincial de Sangre continúa promoviendo la donación voluntaria, habitual y segura como una estrategia clave para garantizar la disponibilidad de hemocomponentes en el sistema sanitario.

Durante el mes de noviembre, se realizarán colectas externas en Córdoba Capital y en distintas localidades del interior provincial, en espacios públicos, centros de salud y hospitales.

Las donaciones regulares resultan fundamentales para atender cirugías programadas, partos, tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas y emergencias, como las provocadas por siniestros viales.

El organismo recordó que también es posible donar durante todo el año en el Banco de Sangre de la Provincia, ubicado en Rosario de Santa Fe 374 (ex Hospital San Roque), solicitando turno por WhatsApp al 351-2480189, de 8 a 13 horas.