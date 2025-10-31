Se conformó el comité que evaluará y promoverá al personal de la Fuerza Antinarcotráfico

En la base de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se realizó la constitución formal del Comité de Evaluación Profesional y Promoción, órgano previsto en la Ley N° 10.227 que regula la carrera profesional dentro de la fuerza.

Este comité será el responsable de evaluar el desempeño, la formación y los antecedentes del personal policial especializado en la lucha contra el narcotráfico, así como de definir los criterios de ascenso y promoción en los distintos rangos.

Del encuentro participaron el Fiscal General Adjunto Héctor David, la Legisladora Provincial Nadia Fernández, el Director de Asuntos Legales de la Fuerza Miguel Ritattore, la Secretaria Letrada del Ministerio Público Fiscal Daniela Sandra Rissi y la representante de la Escuela de Formación y Capacitación Alfonsina Leonor Quagliatti.

La conformación de este comité apunta a garantizar un proceso de promoción basado en la transparencia, la idoneidad y el mérito profesional, fortaleciendo el desarrollo institucional de la FPA.