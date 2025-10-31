Tanti: Comenzó la construcción del nuevo puente en Villa García

Una obra histórica comenzó en la ciudad de Tanti: la construcción del nuevo puente de Villa García. Los trabajos arrancaron en el día de ayer y se trata de una inversión millonaria para mejorar la conexión, la circulación y la vida diaria de todos los vecinos.

El paso cruzará sobre el arroyo Las Mojarras y facilitará el traslado de cientos de vecinos que se veían afectados por las crecientes del cauce durante las temporadas de lluvias. La obra había sido incluida en la plataforma de gobierno y comprende la instalación de una estructura que permitirá la circulación de vehículos y un mejoramiento de un vado que cruza sobre otro pequeño arroyo.

Desde el gobierno que encabeza el intendente Emiliano Paredes, destacaron la importancia de las tareas y el impacto que tendrán sobre la transformación de la ciudad.

«¡Seguimos avanzando con energía, haciendo obras que dejan huella y mejoran la comunidad!»; expresaron desde el municipio.