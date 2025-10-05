Comenzó la 15ª edición del Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur

El arte volvió a tomar las calles, salas y espacios públicos con el inicio de la 15ª edición del Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, que se desarrollará hasta el domingo 12 de octubre en toda la provincia.

Durante nueve jornadas, el público podrá disfrutar de más de cien funciones en más de veinte espacios de la ciudad de Córdoba y otras veinte localidades del interior, entre salas independientes, centros culturales y escenarios al aire libre.

El Festival reúne a compañías teatrales de Argentina, Latinoamérica y Europa, además de los elencos estables de la provincia: la Comedia Cordobesa y la Comedia Infanto Juvenil. También se presentarán las cinco obras locales seleccionadas por convocatoria, reflejo de la vitalidad de la escena teatral cordobesa.

Entre las propuestas habrá teatro callejero, ciclos temáticos y coproducciones internacionales que vinculan arte, ciencia y memoria, consolidando a Córdoba como un faro creativo en el ámbito iberoamericano.

Con cada edición, el Festival renueva su espíritu de encuentro, su búsqueda de diversidad y su compromiso con un teatro vivo, capaz de conmover, reflexionar y transformar.