Este lunes en la Feria del Libro habrá diversas actividades gratuitas

La Feria del Libro Córdoba inicia la semana con una variada programación gratuita que invita al encuentro entre la palabra, la memoria y el arte.

El espacio Infancias, abierto de 11:00 a 20:00, propone lecturas seleccionadas por Sala Malicha y una muestra de ilustraciones originales de la Editorial Comunicarte. Los visitantes podrán conocer de cerca el proceso creativo detrás de la producción de un libro, en un entorno pensado para todas las edades.

A las 17:30, la escritora Graciela Bialet conversará con la antropóloga Ludmila Da Silva Catela en la Carpa Leonor Allende, a propósito de los 40 años del Juicio a las Juntas Militares. El diálogo abordará los vínculos entre literatura y derechos humanos, y su influencia en la consolidación de la democracia.

Más tarde, a las 19:00, el ciclo Barón Biza presentará la antología Primavera 2025, parte de la colección Cuatro Estaciones de Quo Vadis Ediciones, con la participación de más de veinte poetas provinciales y la moderación de José Oviedo Oller, en la Carpa Julio Carri Pérez.

A las 20:00, en la Carpa Susana Cabuchi, se presentará el libro Musas, mujeres que inspiraron canciones folklóricas, de Silvia Majul, con la participación de Andrés Fundunkian y Lucas Fernández, lecturas de Juan Iñaki, Mario Díaz y Guadalupe Gómez, y danza a cargo de Elba Arce.

Como cierre de la jornada, el Ciclo de Cine Aniversarios proyectará a las 20:30 el filme El Juicio (2023), dirigido por Ulises de la Orden, en la Sala Mayor del Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49). La obra reconstruye, a través de 18 capítulos y 530 horas de archivo, los testimonios y el contexto del histórico juicio a las juntas militares de 1985.