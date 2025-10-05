La Legislatura fue escenario del lanzamiento de Córdoba Corazón de Moda

La Legislatura de Córdoba volvió a convertirse en pasarela. Este viernes por la noche, el hall central de la Unicameral provincial fue el escenario elegido para lanzar oficialmente la 13ª edición de Córdoba Corazón de Moda, un evento organizado por Planeta Moio que combina desfiles, arte, música y turismo.

El encuentro reunió a un numeroso público que disfrutó de distintas colecciones de diseñadores locales, performances de baile y shows musicales. En la explanada de ingreso, el grupo Beta Company sorprendió con coreografías al ritmo de la música, mientras que el conjunto Salieris de Negro acompañó con sus potentes voces desde el interior del edificio.

Por la Legislatura provincial, el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales, Federico Menis, dio la bienvenida en nombre de la vicegobernadora Myrian Prunotto y del legislador Miguel Siciliano, y destacó el compromiso institucional con el evento: “Corazón de Moda siempre contará con el apoyo de la Legislatura”, expresó.

El organizador del ciclo, Néstor Moio, recibió una placa de reconocimiento y agradeció el respaldo oficial: “Este es un evento realizado con amor y profesionalismo; Córdoba es referente en moda y mientras se siga haciendo tendremos mucho turismo nacional e internacional”.

La Expo Internacional Córdoba Corazón de Moda 2025 se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Hotel Quinto Centenario, desde la mañana hasta la medianoche, con entrada libre y gratuita.

Declarada de interés general, cultural, turístico y legislativo por el Gobierno provincial, la muestra integra plataformas de moda, arte, belleza, turismo y sostenibilidad, que podrán recorrerse a lo largo de toda la jornada. Habrá desfiles, stands, talleres, intervenciones artísticas y una noche de gala con show y premiaciones a los máximos referentes de la industria.

Según Planeta Moio, el objetivo de la Expo es “visibilizar la creatividad, la innovación y el impacto de la moda en la economía circular, posicionando a Córdoba como una ciudad referente a nivel nacional e internacional”.