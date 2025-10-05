La ruta 10 suma casi 60 kilómetros de nuevo pavimento

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, inició la pavimentación de casi 60 kilómetros adicionales de la Ruta Provincial 10, una de las arterias más extensas e importantes del territorio provincial.

Las obras se ejecutan en los tramos comprendidos entre Villa Reducción y la intersección con la Ruta Provincial 11, y entre esa ruta y la Ruta Nacional 158, a la altura de Las Perdices. El objetivo es mejorar la conectividad del sur provincial, vinculando las principales zonas productivas con los centros urbanos e industriales.

Con una inversión que alcanza los 54 mil millones de pesos, el proyecto busca fortalecer el desarrollo social, agropecuario y comercial de la región, y facilitar el tránsito de camiones que transportan la producción agrícola-ganadera hacia polos como Río Cuarto y Villa María.

La Ruta Provincial 10, considerada la columna vertebral de la red vial cordobesa, cumple un rol estratégico en la vinculación entre el centro y el sur de la provincia, potenciando el movimiento logístico y el acceso a los corredores nacionales.