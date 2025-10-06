Alumnos cordobeses lograron tres distinciones en la fase de Matemática

La provincia de Córdoba participó en la Fase Matemática de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, desarrollada del 1 al 3 de octubre en la ciudad de Posadas, Misiones, donde estudiantes y docentes representaron a la provincia con proyectos innovadores en la enseñanza de la Matemática.

Los cordobeses obtuvieron tres distinciones nacionales y provinciales. El proyecto “The Kefir Way”, del IPET N° 85 República de Italia (barrio General Paz), recibió dos reconocimientos: uno a nivel nacional y otro provincial. Los estudiantes Rodrigo Uriel González y Milagros Ayelén Gómez, de sexto año, junto a su docente Mirta Beatriz Irala, fueron destacados por su labor investigativa y creativa.

Además, en el Desafío Nacional en Geometría Escolar, el alumno Alejo Sur Sartorio, de sexto grado de la Escuela Francisco Antonio Rizzuto (Córdoba Capital), acompañado por su maestra Griselda Soledad Gallardo, fue distinguido por su participación y desempeño.

Esta primera fase nacional reunió 83 proyectos seleccionados de todo el país, pertenecientes a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. El encuentro, organizado por la Secretaría de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, promovió la innovación en el aula y el intercambio de experiencias pedagógicas.

Córdoba también reconoció cinco proyectos nacionales por su creatividad e innovación, entre ellos “The Kefir Way”, junto a iniciativas provenientes de CABA, Formosa, Misiones y San Luis.

Las escuelas cordobesas que participaron fueron:

Nivel Primario: Instituto Privado Almafuerte (Las Varillas) con “La música de las fracciones”; Instituto El Gran Capitán (Juárez Celman) con “Macetas geométricas”; y Escuela Juana Azurduy de Padilla (Los Patayes) con “Geoarte”.

Nivel Secundario: IPET N° 85 República de Italia (General Paz) con “The Kefir Way”.

Desafío Nacional en Geometría Escolar: Escuela Francisco Antonio Rizzuto (Córdoba Capital).

La próxima fase de la Feria Nacional, dedicada al área de Artes, se desarrollará del 6 al 8 de octubre nuevamente en Posadas, mientras que las fases de Ciencias y Tecnologías se realizarán en Salta y Buenos Aires.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó:

“Estos logros son el resultado del trabajo sostenido de nuestras escuelas, que impulsan el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales a través de iniciativas como el Compromiso Alfabetizador Córdoba, donde la enseñanza de la Matemática ocupa un lugar central”.

Y añadió:

“Cada proyecto que nuestros estudiantes presentan en la Feria Nacional es una muestra del talento, la creatividad y la pasión con que Córdoba enseña y aprende, construyendo una educación que transforma y genera oportunidades en todo el territorio”.