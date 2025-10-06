Biocombustibles e infraestructura verde: Córdoba reúne a científicos y especialistas

Este miércoles 8 de octubre, la ciudad de Córdoba será escenario del 2° Foro y Encuentro de Biocombustibles e Infraestructura Sostenible, una jornada dedicada a la innovación científica, tecnológica y productiva orientada al desarrollo sustentable.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzando en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, continuando en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, y finalizando en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El encuentro busca integrar capacidades científicas y tecnológicas locales para generar un espacio de debate, cooperación y transferencia de conocimientos en torno a los biocombustibles, la bioenergía y la infraestructura sostenible.

Organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transición Energética y la Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías, el foro cuenta con la colaboración del CONICET Córdoba y de diversas facultades de la UNC.

El objetivo central es impulsar la producción y el consumo de biocombustibles y materiales de baja huella de carbono, promoviendo su aplicación tanto en la obra pública como en el ámbito privado. Además, se busca consolidar una nueva visión de la infraestructura basada en la sostenibilidad y el respeto por el ambiente.

Durante la jornada se presentarán experiencias, investigaciones y tecnologías aplicadas al desarrollo de bioenergías, materiales innovadores y biomateriales, analizando su adopción actual y las proyecciones de crecimiento para los próximos años.