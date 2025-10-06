Cáncer de mama: habrá controles gratuitos en la Comuna de San Roque

San Roque. En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Comuna de San Roque lanzó una campaña de concientización y prevención destinada a todas las mujeres de la localidad. Durante octubre, el Centro de Salud Comunal ofrecerá chequeos médicos, estudios de Papanicolaou (PAP) y ecografías de manera gratuita, con el objetivo de promover la detección temprana y el cuidado integral de la salud femenina.

Desde la comuna destacaron la importancia de realizar controles periódicos, recordando que la detección precoz del cáncer de mama aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso.

Bajo el lema “En el mes de la mujer, no te quedes sin tu chequeo médico”, la iniciativa busca reforzar el compromiso comunitario con la prevención y generar conciencia sobre la necesidad de cuidar la salud.

Las vecinas interesadas pueden acercarse al Centro de Salud de San Roque para obtener más información sobre turnos y disponibilidad de estudios.

