Convocan a aspirantes a guardavidas en Bialet Massé

Bialet Massé. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bialet Massé anunció la apertura de la convocatoria para aspirantes a guardavidas correspondiente al ciclo 2025/2026, invitando a todos los interesados a formar parte del proceso de capacitación y selección que se realiza cada año en la localidad.

La propuesta busca preparar a nuevos profesionales para desempeñarse en natatorios, playas y espacios recreativos, fortaleciendo la seguridad acuática y promoviendo la formación deportiva en la región.

Desde el área organizadora informaron que quienes deseen postularse deberán completar el formulario disponible en el perfil oficial del municipio o comunicarse al 3541-748624 para obtener más información.

Con esta iniciativa, la gestión municipal 2023-2027 reafirma su compromiso con la formación, la prevención y el cuidado de la comunidad, impulsando oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes y vecinos interesados en el ámbito deportivo y de seguridad.