“Cordobeses en Alerta” llega a 140 barrios y más de 67 mil vecinos conectados

El programa “Cordobeses en Alerta”, impulsado por el Gobierno de la Provincia, sigue ampliando su alcance territorial y ya cuenta con presencia en 140 barrios de la ciudad de Córdoba, alcanzando a 67.646 vecinos registrados que utilizan esta herramienta de comunicación directa con la Policía.

En las últimas semanas se sumaron Bajo General Paz, Nueva Córdoba Anexo y Residencial Vélez Sarsfield, junto a Lomas del Suquía, El Solar, Villa Marta, Valle del Cerro, Granja del Claret, Padre Claret, La Hortensia, Parque Montecristo, Alem, Guayaquil, Quintas de Italia, San Fernando, Obrero, Cupani, Maurizzi, Avenida, Residencial Santa Ana y Solares de Santa María 2.

La iniciativa, que funciona a través de una red de WhatsApp comunitario, permite a los vecinos alertar en tiempo real sobre hechos sospechosos o emergencias, promoviendo una respuesta rápida y coordinada entre la Policía y la comunidad.

Cómo sumarse al programa

Ingresar al mapa disponible en cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa.

Hacer clic en el botón correspondiente y completar el formulario de registro.

Al finalizar, agendar el número de WhatsApp oficial.

Participar de las charlas informativas y capacitaciones para conocer el funcionamiento del sistema.

Más información sobre fechas de capacitación, barrios adheridos y detalles del programa está disponible en el sitio oficial: www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta.